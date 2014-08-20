В приморской глубинке врачи-миллионеры на страже здоровья сельчан. Программа «Земский доктор» помогает привлекать в сельскую местность профильных специалистов. Целевую помощь в размере 1 миллиона рублей, молодые врачи могут потратить на приобретение или строительство жилья. В центральной районной больнице села Черниговка побывала Елена Штылина.

Каждый четверг, в День здорового ребенка, в Черниговской районной больнице, как в детском саду. В просторных коридорах малыши вместе с мамами в ожидании очереди. Пока суть да дело, знакомимся с маленькой Верой. В семье военнослужащего она — третий ребенок, так что медицинские хлопоты знакомы родителям не понаслышке.

Елена Маногина, жительница с. Черниговка: «Здесь мы ходим к педиатру, прививки делаем, а вот к врачу-неврологу едем в Уссурийск и идем к платному врачу. Почему? Так надежнее. И УЗИ мы там делаем, и обследование проходим там. Хотелось бы, чтобы побольше приезжали к нам молодые специалисты! Всех ждем к нам!»

Потребность в кадрах есть, не скрывает главный врач Олег Быков. Благо пополнять ряды медиков помогает программа «Земский доктор». Так, после окончания Тихоокеанского мед университета в Черниговку приехали работать реаниматолог, педиатр, врач-гинеколог и это только начало, уверены в больнице.

Олег Быков, главный врач Черниговской ЦРБ: «По программе «Земский доктор» каждый год к нам приходят такие специалисты. Мы их обучаем с первого курса, помогаем им с целевым направлением. А после окончания университета они благополучно вписываются в наш коллектив».

Молодой врач-педиатр Анна Дунаева признается, программа «Земский доктор» не была главной причиной для решения работать в сельской местности. Черниговка — ее родное село, а дома и стены помогают набираться опыта. Здесь, в сельской больнице есть возможность поработать и ЛОРом, и окулистом, и дерматологом.

Анна Дунаева, врач-педиатр Черниговской ЦРБ: «Я сюда вернулась не потому, что мне захотелось миллион, а потому, что именно здесь мое место. Просто программа «Земский доктор» дает дополнительный бонус для того, чтобы я здесь работала. Спасибо большое государству за подъемные денежки для того, чтобы строить здесь свою жизнь, карьеру…»

В отделении гинекологии нашла свое призвание Алиса Мукуца. Вспоминает, как здесь проходила практику и здесь решила продолжить семейную династию.

Алиса Мукуца, врач акушер-гинеколог Черниговской ЦРБ: «У меня папа врач. Я думаю, что и дальше здесь буду работать. Ну, а куда мне уезжать. Здесь у меня все, здесь — мой дом и мне здесь нравится!»

Того же мнения придерживается врач-реаниматолог Павел Литвиненко. В отделении реанимации молодой доктор работает уже более 5 лет. Говорит, программа «Земский доктор» дала старт, чтобы освоиться в Черниговке, создать семью и дальше строить здесь свое будущее.

Павел Литвиненко, врач-реаниматолог Черниговской ЦРБ: «Условия позволяют здесь работать и развиваться. Отправляют на учебу, ездим на конференции, администрация больницы постоянно отправляет на учебу».

За последние пять лет только по программе «Земский доктор» в сельские больницы края пришли работать более 350 врачей. С начала этого года программа распространяется и на фельдшеров, которые фактически выполняют функции врачей в сельских ФАПах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]