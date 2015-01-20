Новости Видео Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:32
  0

Владивостокцы общаются с морем - уникальный проект запустили на Спортивной набережной

Владивостокцы научились разговаривать с морем. В центре города на Спортивной набережной запустили уникальный для края проект. Теперь каждый может стать участником иммерсивной прогулки, где важно не только смотреть по сторонам, но и слышать голос моря внутри себя. О новой затее лета подробно расскажем сегодня, 27 июня, в 18.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря