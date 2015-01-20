Владивостокцы общаются с морем - уникальный проект запустили на Спортивной набережной

Владивостокцы научились разговаривать с морем. В центре города на Спортивной набережной запустили уникальный для края проект. Теперь каждый может стать участником иммерсивной прогулки, где важно не только смотреть по сторонам, но и слышать голос моря внутри себя. О новой затее лета подробно расскажем сегодня, 27 июня, в 18.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]