Владивостокцы общаются с морем - уникальный проект запустили на Спортивной набережной
Владивостокцы научились разговаривать с морем. В центре города на Спортивной набережной запустили уникальный для края проект. Теперь каждый может стать участником иммерсивной прогулки, где важно не только смотреть по сторонам, но и слышать голос моря внутри себя. О новой затее лета подробно расскажем сегодня, 27 июня, в 18.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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