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Строители моста в Надеждинском районе приступили к бурению

Строители моста в Надеждинском районе приступили к бурению

Фото: Администрация Приморского края

Строители моста через Первую речку на дороге Раздольное–Хасан в Надеждинском районе приступили к бурению. Параллельно идет демонтаж поврежденного прошлогодним паводком аварийного моста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, новый мост длиной 84 метра построят с учетом повышенных гидрологических требований. В настоящее время движение автотранспорта по трассе Раздольное–Хасан идет по временному мосту. Для обеспечения безопасности движения конструкция оборудована леерами.

Всего в рамках аварийно-восстановительных работ в Приморье будут построены пять мостов на месте разрушенных паводком. Помимо моста через Первую речку, это сооружения в селе Занадворовка, на подъезде к селу Духовское, на 37-м километре дороги Рубиновка–Госграница и на дороге Галенки–Новогеоргиевка.

Напомним, в августе прошлого года в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. На восстановительные работы из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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