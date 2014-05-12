Библиотека в селе Черниговка признана лучшим учреждением культуры среди сельских поселений Приморья. Видеорепортаж Елены Штылиной
Лучшая в крае сельская библиотека — в Черниговке. Признание официальное. Здесь и читают, оказывается, больше всех. Две тысячи юных любителей книг, а еще особые читатели всех возрастов - с ограниченными возможностями здоровья. Каким медом привлекают публику черниговские библиотекари?
Пока городские пропадают с планшетами и ноутбуками, черниговская детвора - в библиотеку.
Кристина Никипелова, читатель: «В библиотеке мы играем, смотрим спектакли и обо всем рассуждаем».
Сема Бадалова, читатель: «Самое главное в библиотеке это — библиотекарь, который ответит вам на любой вопрос».
И отвечают, и буквально на наших глазах сельские библиотекари перевоплощаются в персонажей любимых детских сказок и мультфильмов.
Здесь управляет куклами приморская Агния Барто. Так зовут автора стихов и сказок для самых маленьких Татьяну Сабанову. По совместительству, она - и библиотекарь читального зала. А еще сценарист и режиссер авторских кукольных спектаклей.
Татьяна Сабанова, автор детских стихов и сказок, библиотекарь: «Когда дети видят перчаточную куклу, они забывают обо всем».
О своих творческих успехах Татьяна рассуждает скромно. Первые стихи и загадки написала для маленькой дочки. «Сонюшкины сказки» - это её заказ. Книжку с авторскими иллюстрациями публиковала на собственные средства в количестве 10 экземпляров. А вот сборник её стихов, специальным образом изданный, победил во всероссийском конкурсе на лучшую книгу для детей с нарушением зрения. И разлетелся из Черниговки по всей стране.
Наталья Турубанова, заведующая детской библиотекой села Черниговка: «У нас в библиотеке более 50 читателей - инвалиды по зрению. Наши коллеги из Краевой библиотеки для слепых говорят, что мы — одни из лучших в работе, а наши читатели одни из самых активных».
Рождение новых идей, как волшебство, объяснить трудно, а ведь красиво получается. Нужно немало фантазии, чтобы увлечь детвору, признаются библиотекари.
Татьяна Сабанова, автор детских стихов и сказок, библиотекарь: «К нам, например, обратилась мама мальчика, который перечитал все о динозаврах и хотел бы еще о них почитать. Так родился утренник «Прогулки с динозаврами». На ходу придумали сценарий, придумали сказку».
А в библиотеке появился новый, уже семейный клуб «Островок». И кто поверит, что путешествия к знаниям и мастер-классы для маленьких «островитян», разрабатывают всё те же трое сотрудников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.09.2017 Написанный детьми сборник сказок презентуют в Приморье ко Дню тигра
-
25.08.2016 Краевая детская библиотека открыла для читателей «Японский проект»
-
18.05.2016 Конкурс на лучшую иллюстрацию любимой книги идет в Приморской детской библиотеке
-
15.04.2016 Дни открытых дверей проходят библиотеке имени Горького во Владивостоке
-
31.08.2015 Библиотеки Владивостока подготовились к новому учебному году
-
12.05.2014 Центральная детская библиотека в п.Кавалерово отмечает 60-летие
Добавить комментарий