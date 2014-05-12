Лучшая в крае сельская библиотека — в Черниговке. Признание официальное. Здесь и читают, оказывается, больше всех. Две тысячи юных любителей книг, а еще особые читатели всех возрастов - с ограниченными возможностями здоровья. Каким медом привлекают публику черниговские библиотекари?

Пока городские пропадают с планшетами и ноутбуками, черниговская детвора - в библиотеку.

Кристина Никипелова, читатель: «В библиотеке мы играем, смотрим спектакли и обо всем рассуждаем».

Сема Бадалова, читатель: «Самое главное в библиотеке это — библиотекарь, который ответит вам на любой вопрос».

И отвечают, и буквально на наших глазах сельские библиотекари перевоплощаются в персонажей любимых детских сказок и мультфильмов.

Здесь управляет куклами приморская Агния Барто. Так зовут автора стихов и сказок для самых маленьких Татьяну Сабанову. По совместительству, она - и библиотекарь читального зала. А еще сценарист и режиссер авторских кукольных спектаклей.

Татьяна Сабанова, автор детских стихов и сказок, библиотекарь: «Когда дети видят перчаточную куклу, они забывают обо всем».

О своих творческих успехах Татьяна рассуждает скромно. Первые стихи и загадки написала для маленькой дочки. «Сонюшкины сказки» - это её заказ. Книжку с авторскими иллюстрациями публиковала на собственные средства в количестве 10 экземпляров. А вот сборник её стихов, специальным образом изданный, победил во всероссийском конкурсе на лучшую книгу для детей с нарушением зрения. И разлетелся из Черниговки по всей стране.

Наталья Турубанова, заведующая детской библиотекой села Черниговка: «У нас в библиотеке более 50 читателей - инвалиды по зрению. Наши коллеги из Краевой библиотеки для слепых говорят, что мы — одни из лучших в работе, а наши читатели одни из самых активных».

Рождение новых идей, как волшебство, объяснить трудно, а ведь красиво получается. Нужно немало фантазии, чтобы увлечь детвору, признаются библиотекари.

Татьяна Сабанова, автор детских стихов и сказок, библиотекарь: «К нам, например, обратилась мама мальчика, который перечитал все о динозаврах и хотел бы еще о них почитать. Так родился утренник «Прогулки с динозаврами». На ходу придумали сценарий, придумали сказку».

А в библиотеке появился новый, уже семейный клуб «Островок». И кто поверит, что путешествия к знаниям и мастер-классы для маленьких «островитян», разрабатывают всё те же трое сотрудников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]