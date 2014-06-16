Интервью с Алексеем Корниенко, депутатом Госдумы РФ,фракция КПРФ
"Вести: Приморье. Интервью" с Алексеем Корниенко, депутатом Государственной Думы РФ от фракции КПРФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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