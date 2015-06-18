Новые фронтальные разделы принесут в Приморье дожди с грозами

Сегодня фронтальные разделы покинули Приморский край. На большей территории края погода без осадков. Прояснит. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", дожди сохраняются лишь местами в восточных районах. Температурный фон повысится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущим днем. В конце дня с запада подойдут новые фронтальные разделы, на западе края дожди возобновятся, в отдельных районах прогремят грозы.В ближайшие сутки фронты будут перемещаться над территорией Приморья, вызывая грозовые дожди, местами сильные. Температурный фон понизится, +20...+26 °C, на побережье +14...+19 °C.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснением, в конце дня не исключен небольшой дождь. Температура воздуха +20...+23 °С. В четверг, 28 июня, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Туман, ослабевающий днем. Ночная температура останется на уровне предыдущих суток, дневная понизится на 1 — 3 градуса, +16...+18 °С.

Между тем, в предстоящие выходные дни погода порадует Приморье теплом. Погодные условия Приморья будет формировать гребень тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого будет выноситься теплый и влажный субтропический воздух. В Приморье установится жаркая, без осадков погода. В континентальных районах столбики термометров почти повсеместно поднимутся выше отметки +30 °С. На побережье немного прохладнее, но тоже достаточно тепло, +20...+28 °С.

Желающие могут начать купальный сезон. Фактическая температура воды в Амурском заливе +16 °С, в заливе Посьета +18 °С.

Во Владивостоке выходные обещают быть теплыми, температура воздуха выше +20 °С. Но при высокой относительной влажности воздуха будет душно. И даже свежий южный ветер не принесет существенного облегчения. Ночью сохранятся очаги тумана, ослабевающего днем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]