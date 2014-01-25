В День рождения Владивостока в городе откроют памятник Чехову

В понедельник, 2 июля 2018 года, в День рождения Владивостока состоится торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной классику мировой литературы А.П. Чехову. Памятник откроют в Чеховском сквере (ул. Набережная, д. 10) в 12:00.

Как сообщили в администрации города, идея создания во Владивостоке памятника Чехову обсуждалась много лет. В разные годы такое предложение высказывали деятели культуры, архитекторы, представители общественности и просто жители города. А уже в этом году эскизы памятника глава города Виталий Веркеенко обсудил с советником главы Владивостока Анатолием Мельником и меценатом, который по собственному желанию выделил деньги на этот объект, Александром Кирилюком.

Автором памятника стал известный во Владивостоке скульптор Петр Чегодаев. Среди его работ - скульптуры Владимира Высоцкого в Театральном сквере, Александра Солженицына на Корабельной Набережной. Отливка бронзовой фигуры Чехова велась под руководством автора в мастерской Красноярска.

Напомним, Чеховский сквер был открыт 14 августа 2012 года. В ходе реконструкции там провели большой объем работ – строители восстановили лестницу, которая ведет к гостинице, сделали пешеходные дорожки, установили лавочки и фонари. Решение о присвоении скверу имени Чехова было принято на заседании комиссии по городской топонимике. С этим сквером связана одна из городских легенд. Возможно, именно с этого места знаменитый писатель Антон Чехов во время своего визита во Владивосток любовался морем и наблюдал за китом, который "ходил по бухте и плескал хвостищем".

Для справки:

Имя писателя, действительно, неразрывно связано с нашим городом – Антон Павлович побывал во Владивостоке в 1890 году, после поездки на остров Сахалин. Писатель провел в нашем городе пять дней, за это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]