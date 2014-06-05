Анонс на 28 июня
28 июня в 19.30 во Владивостоке на стадионе школы № 82, расположенном на улице Адмирала Горшкова, 26 — пройдет первое бесплатное занятие фитнесом. Вход сободный. Занятия будут проходит по вторникам и четвергам.
28 июня в 16.00 в Артеме (ул. Пестеля, 33) состоится открытие Учебно-поискового выставочного центра Приморского регионального отделения "Поискового движения России". Приглашаются все желающие.
28 июня с 11.00 до 12.00 во Владивостоке пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения населения.
28 июня на сайте администрации Приморского края пройдет онлайн-конференция по вопросам экстракорпорального оплодотворения, в которой примут участие главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Приморского края Евгения Шутка и заведующая отделением ЭКО краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Екатерина Слепченко. Свои вопросы экспертам можно направлять до 17.00 27 июня по адресу: ministrdv@mail.ru.
28 июня 58-го дня рождения Владивостока состоится торжественное собрание общественности и праздничный концерт в «ФЕСКО холле».
28 июня в 19.00 во Владивостоке, центр уличного баскетбола (ул. Овчинникова, 34) - Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу 3х3 среди мужских команд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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