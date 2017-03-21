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Круглогодичный комплекс отдыха появится на месте стоянки древних народов в Приморье

Круглогодичный комплекс отдыха появится на месте стоянки древних народов в Приморье

Резидент Свободного порта Владивосток приступил к проектированию круглогодичного комплекса, который будет расположен напротив острова Петрова в Лазовском районе Приморского края. Параллельно на территории будущего объекта ведутся археологические раскопки. Ранее здесь были найдены древние памятники разных эпох.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, основная цель проекта – реализация рекреационного потенциала побережья Японского моря и создание точки международного туристического притяжения в Лазовском районе Приморья.

В настоящее время компания-резидент приступила к проектированию круглогодичного комплекса отдыха международного уровня, который будет расположен напротив острова Петрова в Лазовском районе, и инженерным изысканиям. Согласно концепции развития, здесь появится гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и экотропы.

Первый этап проекта стоимостью 50 млн. рублей предполагает строительство летних гостевых коттеджей, административного здания, оборудование кемпинга. К пляжному участку уже подведены электричество и высокоскоростная интернет-связь.

Параллельно резидент СПВ совместно со специалистами Дальневосточного федерального университета осуществляет археологическое обследование территории. В настоящее время ведется работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. В планах компании – не только найти и защитить памятники археологии, но сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.

По архивным данным, на данном участке ранее были выявлены древние памятники разных эпох: бронзового и раннего железного веков. В середине июля ученые приступят к детальному археологическому обследованию территории, проведут разведочные раскопки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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