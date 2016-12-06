Детскую парусную школу планирует построить резидент Свободного порта Владивосток. Предприниматель из Находки уже получил от администрации города площадку в 5 тысяч гектаров. Реализовать проект помогают именно преференции режима порто-франко. Какие еще новые проекты собираются реализовать резиденты Свободного порта? Подробный сюжет об этом смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» сегодня, 27 июня, в 21.44, на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]