Детскую парусную школу планирует построить резидент Свободного порта Владивосток
Детскую парусную школу планирует построить резидент Свободного порта Владивосток. Предприниматель из Находки уже получил от администрации города площадку в 5 тысяч гектаров. Реализовать проект помогают именно преференции режима порто-франко. Какие еще новые проекты собираются реализовать резиденты Свободного порта? Подробный сюжет об этом смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» сегодня, 27 июня, в 21.44, на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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