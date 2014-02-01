Во Владивостоке самосвал "размазал" припаркованный автомобиль Honda Fit

Серьезная авария произошла сегодня, 27 июня, во Владивостоке в карьере на улице Выселковой. Самосвал сорвался с ручника и врезался в припаркованный Honda Fit, который восстановлению уже не подлежит.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", в этой аварии пострадало еще два автомобиля, правда, не так сильно, как Fit.

По предварительным данным, авария обошлась без жертв.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]