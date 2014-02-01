Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:39
  0

Во Владивостоке самосвал "размазал" припаркованный автомобиль Honda Fit

Во Владивостоке самосвал

Фото: "Экипажи ДПС"

Серьезная авария произошла сегодня, 27 июня, во Владивостоке в карьере на улице Выселковой. Самосвал сорвался с ручника и врезался в припаркованный Honda Fit, который восстановлению уже не подлежит.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", в этой аварии пострадало еще два автомобиля, правда, не так сильно, как Fit.

По предварительным данным, авария обошлась без жертв.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря