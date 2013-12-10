В Приморье водитель потерял сознание за рулем автомобиля. Как сообщили очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", сегодня, 27 июня, около 15.10 в Лесозаводске автомобиль на полном ходу врезался в жилой дом. Очевидцы происшествия обнаружили за рулем мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

На данный момент известно, что пострадавший мужчина госпитализирован.

Больше в происшествии никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]