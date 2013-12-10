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В Приморье водитель потерял сознание за рулем автомобиля

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

В Приморье водитель потерял сознание за рулем автомобиля. Как сообщили очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", сегодня, 27 июня, около 15.10 в Лесозаводске автомобиль на полном ходу врезался в жилой дом. Очевидцы происшествия обнаружили за рулем мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

На данный момент известно, что пострадавший мужчина госпитализирован.

Больше в происшествии никто не пострадал.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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