Во Владивостоке разыскивают подозреваемого в наркоторговле
Следственным отделом Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств разыскивается Глухих Игорь Дмитриевич, 25.12.1994 г. р.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный отдел Владивостокского Линейного управления МВД России на транспорте, гражданин занимается сбытом наркотических средств синтетического ряда. Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере).
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Приметы: на вид около 25 лет, рост примерно 1,70 м, волосы темно-русые, имеет татуировки на теле.
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При получении какой-либо информации о местонахождении данного человека, просьба незамедлительно сообщить по тел.: 8 (423) 224-84-77, 8-914-966-81-31, или в дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте: 8 (423) 224-86-52.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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