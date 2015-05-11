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Сразу 12 студентов-медиков прибыли в центральную больницу Арсеньева

Сразу 12 студентов-медиков прибыли в центральную больницу Арсеньева

Фото: Администрация Приморского края

Студенты четвертого курса лечебного и педиатрического факультетов медицинских университетов Владивостока Хабаровска прибыли на практику в арсеньевскую больницу. Будущие доктора распределены по несколько человек в хирургическое, терапевтическое и кардиологическое отделения, а также пополнили ряды врачей акушеров-гинекологов. Приморские врачи очень довольны своими юными коллегами. Они единодушно отмечают их отличные базовые знания и серьезное отношение к прохождению практики.

Как сообщили в администрации края, студенты не только грамотно заполняют истории болезни, делают выписки и с усердием учатся расшифровывать ЭКГ, но и проводят осмотры пациентов и дежурят наравне с опытными докторами.

Именно с этого года студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета, обучающиеся на бюджетной основе и по целевому договору, направляются на практику в государственные учреждения здравоохранения, подведомственные департаменту здравоохранения.

Студенты, окончившие первый курс, будут работать в качестве помощников младшего медперсонала, второкурсники смогут попробовать себя помощниками палатной медсестры, а третьекурсники получат навыки процедурной медсестры. Студенты после четвертого курса будут работать помощниками врачей.

Всего практику пройдут более 2 320 студентов  Тихоокеанского государственного медицинского медуниверситета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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