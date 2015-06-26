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Краевой Сабантуй отпразднуют в Артеме

Краевой Сабантуй отпразднуют в Артеме

Фото: Администрация Приморского края

Краевой Сабантуй отпразднуют 20 июня в Артеме.

Как сообщили в администрации края, Всего сейчас в Приморье проживает 158 разных народов. Татаро-башкирский праздник Сабантуй проводится в регионе ежегодно, собирая тысячи гостей и участников со всех уголков края, от Владивостока до Красноармейского района.

В этом году Сабантуй в Приморье будет представлен концертом с участием творческих национальных объединений, соревнованиями по борьбе курэш, перетягиванию каната, армреслингу и гиревому спорту, а также демонстрацией традиционной национальной кухни и выставкой бытовых предметов общин татар и башкир.

Праздник начнется в 12.00 в парке около Дома культуры Артема. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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