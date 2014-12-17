"Аврора" начинает выполнять полёты по маршруту Владивосток - Муданьцзян
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 1 июля по 25 октября 2018 года начинает выполнять полёты по маршруту Владивосток - Муданьцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) – Владивосток.
Обслуживать воздушную линию будут современные и комфортабельные воздушные суда Bombardier Q400. Время в полёте составит 1 час 20 минут.
Рейс будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям - по следующему расписанию: вылет из Владивостока в 19:05, прибытие в Муданьцзян – 18:25. Вылет обратного рейса из Муданьцзяна в 19:15, прибытие во Владивосток – 22:30 (обращаем внимание, что время указано везде местное, с учетом разницы во времени).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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