Звание «Народный мастер» учредили в Приморье

Еще одна награда появилась в Приморье. Звание «Народный мастер Приморского края» будут присваивать талантливым и искусным ремесленникам.

Как сообщили в администрации края, звание “Народный” могут получить мастера декоративно-прикладного творчества, работающие в данном направлении не менее пяти лет и внесшие значительный вклад в сохранение и развитие этого вида творчества в Приморье.

Приморцам, желающим получить награду, необходимо предварительно зарегистрироваться в базе мастеров, заполнив форму. Звание будет присуждаться мастерам бессрочно.

По всем вопросам, касающимся получения звания, в том числе и за помощью при внесении информации в базу мастеров Приморского края, можно обращаться по телефону: 8(423) 226-56-46.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]