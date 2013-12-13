Звание «Народный мастер» учредили в Приморье
Еще одна награда появилась в Приморье. Звание «Народный мастер Приморского края» будут присваивать талантливым и искусным ремесленникам.
Как сообщили в администрации края, звание “Народный” могут получить мастера декоративно-прикладного творчества, работающие в данном направлении не менее пяти лет и внесшие значительный вклад в сохранение и развитие этого вида творчества в Приморье.
Приморцам, желающим получить награду, необходимо предварительно зарегистрироваться в базе мастеров, заполнив форму. Звание будет присуждаться мастерам бессрочно.
По всем вопросам, касающимся получения звания, в том числе и за помощью при внесении информации в базу мастеров Приморского края, можно обращаться по телефону: 8(423) 226-56-46.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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