На оптово-розничной базе Владивостока выявлены опасные морепродукты

Должностными лицами территориальных Управлений МВД России и Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на оптово-розничной торговой базе Владивостока выявлена и пресечена реализация опасной для здоровья потребителей морепродукции.

Как сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области, в рамках проведенного проверочного мероприятия в области соблюдения требований ветеринарного законодательства во Владивостоке в отношении юридического лица установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животного происхождения.

Так, на момент проверки в холодильных камерах торгового павильона хранилось и реализовывалось: гребешок в ракушке (2,23 кг), мясо рапаны (4 кг), фарш минтая (9 кг), филе горбуши (3,686 кг), корюшка сушеная (1,302 кг), нерка кусок филе (1,378 кг), устрица (1 кг), креветка гребенчатая (1,226 кг). На все партии даров моря отсутствовали документы о прослеживаемости продукции, а также маркировка производителя.

Проверяющими были отобраны пробы от партии варено-мороженой креветки и направлены на проведение лабораторной экспертизы в ФГБУ «Приморская МВЛ» по показателям безопасности и качества.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в партии варено-мороженой креветки в 10 раз превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта, его хранении и транспортировке. Помимо этого, в креветке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В настоящее время все опасные для здоровья потребителей партии морепродуктов исключены из оборота. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, по окончании которого опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Управления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]