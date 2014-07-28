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19 тонн токсичного арахиса пытались провезти в Приморье

19 тонн токсичного арахиса пытались провезти в Приморье

Фото: Польза и вред

В поступившей во Владивосток из Китая крупной партии арахиса обнаружено значительное превышение уровня содержания опасного для здоровья челвоека кадмия. Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате либо уничтожении.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проведения лабораторных испытаний проб, отобранных от крупной партии арахиса поступившей в морской порт Владивостока из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора выявлено значительное превышение допустимого уровня содержания такого токсичного элемента, как кадмий.

Одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

Масса поступившей в Приморский край партии составила 19 тонн. Норма содержания кадмия в арахисе оказалась превышена в 1,5 раза.

В адрес таможенных органов направлено письмо с информацией об опасном обнаружении. В настоящее время дальнейшее движение опасной для здоровья партии бобовых остановлено. Решается вопрос о её возврате либо уничтожении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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