19 тонн токсичного арахиса пытались провезти в Приморье
В поступившей во Владивосток из Китая крупной партии арахиса обнаружено значительное превышение уровня содержания опасного для здоровья челвоека кадмия. Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате либо уничтожении.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проведения лабораторных испытаний проб, отобранных от крупной партии арахиса поступившей в морской порт Владивостока из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора выявлено значительное превышение допустимого уровня содержания такого токсичного элемента, как кадмий.
Одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.
Масса поступившей в Приморский край партии составила 19 тонн. Норма содержания кадмия в арахисе оказалась превышена в 1,5 раза.
В адрес таможенных органов направлено письмо с информацией об опасном обнаружении. В настоящее время дальнейшее движение опасной для здоровья партии бобовых остановлено. Решается вопрос о её возврате либо уничтожении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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