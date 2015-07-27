В Приморье спасатели вытащили упавшего в колодец щенка

Спасатели Находкинского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России откликнулись на вызов жильцов многоэтажного дома по улице Фрунзе, которые просили спасти щенка, провалившегося в открытый канализационный колодец. Животное провалилось в коллектор, который открыт уже много лет. Попавшее в безвыходное положение животное уже на протяжении нескольких суток сильно скулит.

Прибыв на место вызова дежурная смена, посветив в шахту фонарем обнаружили бездомного пса. Затем в колодец спустился спасатель и поднял щенка на поверхность. Бездомное животное спасатели забрали к себе на базу, накормили и на время приютили в специальном вольере для собак.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]