В Приморье спасатели вытащили упавшего в колодец щенка
Спасатели Находкинского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России откликнулись на вызов жильцов многоэтажного дома по улице Фрунзе, которые просили спасти щенка, провалившегося в открытый канализационный колодец. Животное провалилось в коллектор, который открыт уже много лет. Попавшее в безвыходное положение животное уже на протяжении нескольких суток сильно скулит.
Прибыв на место вызова дежурная смена, посветив в шахту фонарем обнаружили бездомного пса. Затем в колодец спустился спасатель и поднял щенка на поверхность. Бездомное животное спасатели забрали к себе на базу, накормили и на время приютили в специальном вольере для собак.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.02.2018 Находкинские спасатели вызволили из колодца мужчину
-
20.10.2017 Жительница Лесозаводска, выбросившая щенка с четвертого этажа, ответит за это суде
-
03.10.2017 В Приморье полицейский спас школьника, упавшего в канализационную яму
-
25.03.2016 Во Владивостоке автомобилист сбил щенка и уехал, оставив травмированное животное на трассе
-
20.02.2016 В Приморье спасатели не дали лошади утонуть в канализации
-
27.07.2015 Сотрудники МЧС спасли во Владивостоке двух собак
Добавить комментарий