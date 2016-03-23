В Приморье суд рассмотрит дело о многомиллионном хищении бюджетных средств
Прокурор Пожарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, индивидуальный предприниматель – глава крестьянского фермерского хозяйства обратился в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края с заявлением об участии в федеральной программе по поддержке сельскохозяйственных производителей и получении субсидии на возмещение предстоящих затрат на строительство и обслуживание коровника на 100 голов крупного рогатого скота.
В рамках программы в установленном порядке на расчетный счет фигуранта перечислены бюджетные средства в размере более 9,5 мл. рублей.
Не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств, предприимчивый «фермер» в оговоренные сроки к возведению объекта не приступил, а в краевой Департамент представил заведомо подложные сведения о якобы произведенных затратах на строительство.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого (объекты недвижимости и транспортные средства) стоимостью 12 млн. рублей наложен арест.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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