В Приморье открыта горячая линия праздника выпускников "Крылья Востока"

Приморские выпускники и их родители могут задать свои вопросы по предстоящему празднику «Крылья Востока» по телефону 8 (423) 240-62-99. По указанному телефону сотрудники департамента образования и науки ответят на все вопросы выпускников и их родителей с 9.00 до 18.00.

Как сообщили в администрации края, все вопросы, связанные с получением билетов на праздник, а также трансфером из районов Приморья можно задать по телефону горячей линии.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» пройдет в Приморье впервые в субботу, 30 июня, на набережной Цесаревича. На мероприятие приглашены более 11 тысяч приморцев – выпускники и их родители.

С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории бухты Золотой Рог, в котором будут задействованы плавучий док и водные экраны, а также парусник «Паллада». Отметим, такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Все желающие также смогут посмотреть фейерверк с видовых площадок: Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также смотровая площадка Мариинского театра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]