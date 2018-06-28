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Девушка устроила "самосуд" над автомобилем своего бывшего (фото)

Девушка устроила

На популярном владивостокском инстаграм-портале выложен видеоролик, на котором девушка пытается разбить  машину на стоянке. крушит автомобиль на парковке, сообщают "Вести:Приморье". В комментарии к видео указывается: "Никогда не показывайте потенциальной бывшей место постоянной парковки своего автомобиля." На кадрах видно, как девушка в "красном" пинает авто, отламывет у него госномер, а затем закидывает машину камнями.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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