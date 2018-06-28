Девушка устроила "самосуд" над автомобилем своего бывшего (фото)
На популярном владивостокском инстаграм-портале выложен видеоролик, на котором девушка пытается разбить машину на стоянке. крушит автомобиль на парковке, сообщают "Вести:Приморье". В комментарии к видео указывается: "Никогда не показывайте потенциальной бывшей место постоянной парковки своего автомобиля." На кадрах видно, как девушка в "красном" пинает авто, отламывет у него госномер, а затем закидывает машину камнями.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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