Жители домов в трех районах Владивостока останутся без света

28 июня с 09:00 по 17:00 во Владивостоке без света останутся дома в трех районах города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкоq на vl.ru.

список адресов: (23)

Ленинский район (15)

Адмирала Юмашева ул. 12, 14, 16, 18

Ладыгина ул. 11, 4, 5

Луговая ул. 34

Нейбута ул. 87

Океанский пр-кт 40

Октябрьская ул. 14, 16, 18

Уткинская ул. 9

Черняховского ул. 3

Первореченский район (4)

Карбышева ул. 11, 9

Тухачевского ул. 66, 55

Советский район (1)

Десятая ул. 10

Фрунзенский район (3)

Авроровская ул. 17, 20, 25

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]