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Жители домов в трех районах Владивостока останутся без света

Жители домов в трех районах Владивостока останутся без света

28 июня с 09:00 по 17:00 во Владивостоке без света останутся дома в трех районах города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкоq на vl.ru.

список адресов: (23)

Ленинский район (15)

Адмирала Юмашева ул. 12, 14, 16, 18
Ладыгина ул. 11, 4, 5
Луговая ул. 34
Нейбута ул. 87
Океанский пр-кт 40
Октябрьская ул. 14, 16, 18
Уткинская ул. 9
Черняховского ул. 3
Первореченский район (4)

Карбышева ул. 11, 9
Тухачевского ул. 66, 55
Советский район (1)

Десятая ул. 10
Фрунзенский район (3)

Авроровская ул. 17, 20, 25

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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