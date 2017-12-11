Жители домов в трех районах Владивостока останутся без света
28 июня с 09:00 по 17:00 во Владивостоке без света останутся дома в трех районах города, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкоq на vl.ru.
список адресов: (23)
Ленинский район (15)
Адмирала Юмашева ул. 12, 14, 16, 18
Ладыгина ул. 11, 4, 5
Луговая ул. 34
Нейбута ул. 87
Океанский пр-кт 40
Октябрьская ул. 14, 16, 18
Уткинская ул. 9
Черняховского ул. 3
Первореченский район (4)
Карбышева ул. 11, 9
Тухачевского ул. 66, 55
Советский район (1)
Десятая ул. 10
Фрунзенский район (3)
Авроровская ул. 17, 20, 25
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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