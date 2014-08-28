85 туристов посетили Владивосток на самолете премиум-класса. Подробности

Американский туроператор TCS World Travel организовал кругосветную поездку с остановками в России для 85 состоятельных путешественников, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Интерфакс-Туризм. В программе путешествия значится и Владивосток, куда туристы "завернули" в начале третье декады июня.

Почти за месяц туристы, стартовав в Сиэтле, увидят Камчатку, Владивосток, Хабаровск, Бурятию и Байкал, Улан-Батор и Гоби, Ригу, Хельсинки, Таллин, Рейкьявик, Гренландию и завершат свой путь в Бостоне.

По данным сайта туроператора, самолет Boeing 757-200 (фото 1,2) по удобству и сервису больше напоминает отель высокого уровня. Цены на поездку начинается от $105 тыс. На борту воздушного судна установлено 85 кожаных кресел (фото 3) ручной работы (вместо 239 при стандартной комплектации такого типа воздушных судов), оснащенных мультимедийными системами и раскладывающиеся в полноценную кровать, также туристам предоставляются пледы из кашемира, наборы эксклюзивной косметики, неограниченный Wi-Fi, персональное меню от шеф-повара и услуги консьержа.

Следующая программа "Северное лето" стартует 28 июня. Туристы сядут на борт самолета в Сиэтле, далее посетят Киото в Японии, пустыню Гоби и Национальный парк Горхи-Тэрэлж в Монголии, Казань и Санкт-Петербург в России, Шпитцберген в Норвегии, Рейкьявик в Исландии, Илулиссат в Гренландии. В Бостоне самолет приземлится 19 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]