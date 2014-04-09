Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 19:45
  0

Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Приморье

Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Приморье

Фото: Newsbox24.tv

Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на станции Дальнереченск в Приморье, пострадавших нет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

В ночь на среду в 01.42 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Блокпост 1560 - Дальнереченск-1 водитель автомобиля "Тойота Краун" при запрещающем сигнале выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло, локомотив получил незначительные повреждения, задержка движения транспорта составила 13 минут.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушил правила дорожного движения на железнодорожном переезде.

С начала года это уже девятое ДТП на железнодорожных переездах ДВЖД, в них пострадали пять человек, двое погибли. В прошлом году за этот период было зафиксировано 10 ДТП на железнодорожных переездах, пострадавших не было.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря