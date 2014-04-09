Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Приморье

Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на станции Дальнереченск в Приморье, пострадавших нет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

В ночь на среду в 01.42 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Блокпост 1560 - Дальнереченск-1 водитель автомобиля "Тойота Краун" при запрещающем сигнале выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло, локомотив получил незначительные повреждения, задержка движения транспорта составила 13 минут.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушил правила дорожного движения на железнодорожном переезде.

С начала года это уже девятое ДТП на железнодорожных переездах ДВЖД, в них пострадали пять человек, двое погибли. В прошлом году за этот период было зафиксировано 10 ДТП на железнодорожных переездах, пострадавших не было.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]