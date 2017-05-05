Верховный суд оставил без изменений приговор убийце четырехлетнего мальчика во Владивостоке
Вступил в законную силу приговор по делу о резонансном убийстве ребенка, произошедшем в августе прошлого года в городе Владивостоке
Приморский краевой суд вынес приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой прокуратуру Приморского края, преступление совершено 14.08.2017 в одном из домов по ул. Снеговой в г. Владивостоке, где подсудимый арендовал квартиру.
Встретив в подъезде соседского мальчика, 2013 года рождения, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыв дверь на замок, чтобы ребенок не смог покинуть помещение. После того, как он стал кричать, опасаясь, что его могут услышать соседи и вызвать сотрудников полиции, злоумышленник накрыл лицо потерпевшего одеялом и сдавливал руками шею и рот мальчика до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.
Смерть малолетнего наступила от механической асфиксии.
Непосредственно после убийства фигурант положил труп ребенка в сумку, которую спрятал за диван, после чего покинул место преступления.
Злоумышленник был задержан спустя несколько дней в городе Артеме сотрудниками полиции. Он сообщил правоохранителям адрес, где оставил тело убитого мальчика.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 2 млн рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного и защитника – без удовлетворения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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