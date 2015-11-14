Во Владивостоке бывший главный бухгалтер филиала Почты России похитила 33 млн. рублей
Фрунзенский районный суд г. Владивостока в мае 2018 года вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1961 года рождения, осужденной за присвоение вверенного имущества.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, преступление совершалось фигуранткой на протяжении 5 лет – с мая 2012 года по апрель 2017 года, когда она выполняла должностные обязанности главного бухгалтера Владивостокского магистрально сортировочного центра Главного центра магистральных перевозок почты – филиала ФГУП «Почта России».
Используя служебное положение, ей удавалось формировать на расчетном счете филиала излишний остаток денежных средств, которые в дальнейшем она снимала и присваивала себе. В результате незаконных действий главный бухгалтер похитила в общей сложности свыше 33 млн. рублей, принадлежащих ФГУП «Почта России».
Обвиняемая полностью признала вину в предъявленном обвинении, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке уголовного судопроизводства.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме этого, суд взыскал с осужденной в пользу предприятия похищенные денежные средства в сумме свыше 33 млн. рублей.
Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию прокурора, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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