Новая племенная ферма на ТОР «Михайловский» получила первую партию свиноматок. Видеорепортаж Евгении Егошиной
Новая племенная ферма на территории опережающего развития «Михайловский» получила первую партию свиноматок. 500 животных лучшей мировой генетики - это только начало, до конца года в Михайловский район планируют поставить 80 племенных хряков и 3 тысячи 600 свиноматок из Дании. Какой будет мощность свинокомплекса и когда появятся убойное производство и завод по переработке отходов?
Обеспечить свининой всё Приморье - это лишь часть задачи, которую ставит перед собой резидент территории опережающего развития «Михайловский». Вектор группы компаний «Русагро» направлен на внешние рынки: Японию, Китай и Южную Корею.
Максим Басов, генеральный директор группы компаний «Русагро»: «На сегодняшний день они закрыты по ветеринарным причинам. Но я уверен, что они будут открыты! На данный момент я думаю, что первым рынком, который откроется будет Япония. Я бы очень хотел, чтобы это произошло через 2-3 года. Компания «Русагро» сегодня уже экспортирует (мы и отсюда будем экспортировать), ну в основном мы экспортируем субпродукты».
Большой интерес у компании к экспорту отрубов – частей свиной туши. На внешнем рынке они пользуются большим спросом и стоят гораздо дороже, чем в России. Всё это в ближайшем будущем, а пока свинокомплексы мощностью 82 тысячи тонны свинины строят с учетом многоступенчатой системы безопасности. Уровень защищенности предприятия будет самый высокий – четвертый. Уже в июне следующего года достроят завод по переработке отходов, а также комбикормовый - мощностью 300 тысяч тонн. В 2021 году на свиноводческих предприятиях будут работать более 2 тысяч сотрудников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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