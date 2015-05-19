В районе автовокзала Владивостока начался дорожный ремонт

Во Владивостоке начался ремонт пешеходной зоны и проезжей части на участке дороги от автовокзала до пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Как сообщили в администрации Владивостока, в первую очередь здесь будут отремонтированы пешеходные дорожки – рабочие уже демонтировали старый бордюр и асфальт. Идет подготовка основания, выставляется бордюрный камень. После ремонта пешеходной зоны начнется ремонт проезжей части с заменой бортовых камней на всю ее ширину.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, ремонт указанного участка проходит за счёт субсидии дорожного фонда Приморского края. Кроме этой дороги за счет субсидии во Владивостоке также будут выполнены:

- ремонт пешеходной зоны на ул. Корабельной Набережной,

- благоустройство прилегающей территории к Университетскому проспекту в районе северных ворот ДВФУ,

- благоустройство прилегающей территории к Приморскому океанариуму на острове Русский.

Также в этом году муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» выполнит аварийно-восстановительный ремонт дорог более чем на 180 улицах Владивостока. Дорожное покрытие отремонтируют на площади 60 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, в краевом центре идет большая работа в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Комплексный ремонт в рамках проекта организован на 10 улицах: Бестужева, Светланской (от остановки «ДВГТУ» до ул. Капитана Шефнера), Коммунаров (от остановки «Трудовая» до остановки «Малый Улисс»), 50 лет ВЛКСМ, Порт-Артурская, Русская (от дома № 55 по ул. Русской до ул. Раевского), Спортивная (от ул. Борисенко до площади Луговой), Прапорщика Комарова, Адмирала Кузнецова (от ул. Адмирала Юмашева до ул. Адмирала Спиридонова) и Карьерной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]