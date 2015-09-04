Новые проекты собираются реализовать предприниматели Находки с помощью режима Свободного порта Владивосток. Сегодня в Находке зарегистрировано порядка 35 резидентов свободного порта. Большинство из них уже начали работу.

Город-порт Находка оказался в числе 15 муниципалитетов, получивших возможность работать в особом режиме. Его детали прописаны в федеральном законе о свободном порте Владивосток. Таковым он стал в октябре 2015-го. С тех пор власти Находки всячески помогают предпринимателям, которые заходят на площадки свободного порта.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Я, как глава сегодня Находки, вижу одну из своих приоритетных задач - поднятие бизнеса на более высокий уровень. Потому что от бизнеса зависит многое. В том числе рабочие места, что сегодня очень важно, поступления в бюджет и т. д.».

В Приморье запущен в эксплуатацию первый высокотехнологичный модуль «Фактор-2000».Находкинское предприятие «ЭкоТехПрим» успешно осваивает новый вид деятельности, заняться которым помог статус резидента свободного порта. Налоговые льготы существенно сокращают время окупаемости проекта. Услуги по сбору, транспортировке и утилизации нефти, мазута и другого рабочего мусора уже востребованы находкинскими морскими терминалами, компаниями топливно-энергетического и машиностроительного комплекса.

Кирилл Боярский, резидент свободного порта Владивосток: «Оформление земли заняло немного времени. Но установка, настройка, вызывали специалиста- наладчика с завода изготовителя. То есть пока научили нашего специалиста, который будет заниматься обслуживанием этой установки. Поэтому всё это - время. Сейчас наладили и работа началась».

Ещё один резидент свободного порта построит в Находке детскую парусную школу. Администрация города предоставила для этого территорию площадью свыше 5 тысяч гектаров. Руководитель предприятия и председатель федерации парусного спорта Виктор Ходырев уверен - преференции режима порто-франко помогут быстро воплотить проект в жизнь.

Виктор Ходырев, резидент свободного порта Владивосток: «Возникла идея построить новый яхт-клуб международного уровня. Город предоставил нам территорию в посёлке Приисковом. Внутренний водоём соединённый с морем, в хорошем чистом заливе Восток».

Строительство яхт-клуба даст импульс развитию в Находке парусного спорта, а заодно и туризма. Причем приезжать сюда учиться и отдыхать у моря смогут не только приморцы, но и гости из-за рубежа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]