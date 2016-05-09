Жимолость - ягода для сохранения здоровья и красоты. Видеорепортаж Ольги Артемовой
На юге Приморья чуть позже обычного, из-за холодной погоды, начался сбор жимолости. Вкусное лакомство ценят, как десерт, к тому же низкокалорийный. Урожайный период синей ягоды слишком короток, чтобы упустить возможность рассказать обо всех её чудодейственных свойствах. Но героиня репортажа Ольги Артемовой еще и рецептом варенья из жимолости поделится.
«Клубника только цветет, а жимолость мы уже с удовольствием едим!»
Первая ласточка ягодного сезона! Урожай в этом году хороший, радуется Ольга Ярикова из поселка Соловей Ключ. На домашнем участке у Яриковых 12 пышных кустов. Плоды сладкие, кислые, чуть горьковатые. Тем и хороша, и от других отличается синяя жимолость. Один сорт может быть мясистым и пузатым, а рядом длинная, тоненькая — чистый сок.
Ольга Ярикова, жительница п. Соловей Ключ: «Мы стараемся в больших количествах ее замораживать, делаем варенье, также перемалываем просто с сахаром, потому что во время зимних вечеров лучше есть витамины свои, чем те, которые продаются в магазине».
Июньская страда из сада плавно в дом перетекает. Ольга собирается варить варенье. Их семейный рецепт - «Пятиминутка» - передается от бабушек... к дочкам и внучкам. Малое время термической обработки позволяет сохранить максимум полезных свойств ягоды.
На стакан жимолости нужно 1,5 стакана сахара и полкружки воды.
Тут важно и размер ёмкости учитывать. Если готовить в большой кастрюле, плоды начнут терять форму, и варенье будет не очень красивым. Лучше делать его небольшими порциями. Тогда и ягодки остаются целыми.
Говорят, что название ягоды — жимолость - произошло от двух слов: «жизнь» и «молодость». Значит правда, что именно эта ягода для сохранения здоровья и красоты — помощник номер один.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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