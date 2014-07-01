Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:17
  0

Приморские хирурги готовятся вживлять нейростимуляторы в головной мозг

Приморские хирурги готовятся вживлять нейростимуляторы в головной мозг

Фото: Администрация Приморского края

Новые высокотехнологичные операции начнут выполнять врачи Приморья. В августе-сентябре в краевой клинической больнице №1 запланировано 27 высокотехнологичных операций на сердце и пять операций по вживлению нейростимуляторов пациентам с болезнью Паркинсона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, операции будут выполняться бесплатно в рамках квот на высокотехнологичную помощь.

При нейростимуляции осуществляется маленькая трепанация черепа, через которую очень точно, минуя сосуды и важные зоны мозга, нейрохирурги устанавливают электроды, соединяют с помощью коннектора и устанавливаем стимулятор. Специально для проведения таких операций руководство медучреждения закупило необходимое оборудование, а нейрохирурги краевой больницы №1 прошли дополнительное обучение на базе ведущих клиник Москвы.

Болезнь Паркинсона обычно развивается у пожилых людей, но в последние годы очень помолодела: страдают те, кто склонен к кропотливой работе. Кто-то становится медлительным, у кого-то появляется дрожание конечностей. И это первый симптом болезни. После операции у пациентов уменьшается тремор, улучшается речь, походка. И что очень важно – количество принимаемых лекарств уменьшается вдвое.

Хотя по словам специалистов, о полноценном лечении говорить нельзя, – это скорее возможность остановить болезнь.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря