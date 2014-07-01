Приморские хирурги готовятся вживлять нейростимуляторы в головной мозг

Новые высокотехнологичные операции начнут выполнять врачи Приморья. В августе-сентябре в краевой клинической больнице №1 запланировано 27 высокотехнологичных операций на сердце и пять операций по вживлению нейростимуляторов пациентам с болезнью Паркинсона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, операции будут выполняться бесплатно в рамках квот на высокотехнологичную помощь.

При нейростимуляции осуществляется маленькая трепанация черепа, через которую очень точно, минуя сосуды и важные зоны мозга, нейрохирурги устанавливают электроды, соединяют с помощью коннектора и устанавливаем стимулятор. Специально для проведения таких операций руководство медучреждения закупило необходимое оборудование, а нейрохирурги краевой больницы №1 прошли дополнительное обучение на базе ведущих клиник Москвы.

Болезнь Паркинсона обычно развивается у пожилых людей, но в последние годы очень помолодела: страдают те, кто склонен к кропотливой работе. Кто-то становится медлительным, у кого-то появляется дрожание конечностей. И это первый симптом болезни. После операции у пациентов уменьшается тремор, улучшается речь, походка. И что очень важно – количество принимаемых лекарств уменьшается вдвое.

Хотя по словам специалистов, о полноценном лечении говорить нельзя, – это скорее возможность остановить болезнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]