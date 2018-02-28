Звездные гости выступят на празднике «Крылья Востока»

Первый масштабный, технологически сложный праздник для выпускников «Крылья Востока» пройдет в Приморье 30 июня. По предварительной информации, участие в мероприятии примут более 9 тысяч юных приморцев со всех уголков края.

Мероприятие будет проходить на территории набережной Цесаревича, которая для безопасности и комфорта собравшихся будет разделена на две зоны: для выпускников и их родителей и для остальных зрителей праздника.

На обеих площадках будут установлены сцены, в зрительской зоне также будет вестись трансляция. Посмотреть праздник можно будет в прямом эфире телеканала «Восток-24».

Для просмотра праздничной программы предусмотрены также видовые площадки, расположенные на возвышенностях: Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также площадка Мариинского театра.

Праздничный концерт начнется в 19.00. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. До 20.30 перед гостями «Крыльев Востока» выступят творческие коллективы Приморья, среди которых трио «Галагайз», эстрадный оркестр МГУ, студия современной хореографии «Параллели», коллектив эстрадного танца «Час пик», шоу-балет «Терция» и многие другие.

Во втором блоке праздничной программы – с 20.30 до 22.00 – собравшихся ожидает звездный сюрприз – перед гостями выступят исполнители хита «Гипнозы» Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.

С 22.00 на акватории бухты Золотой Рог развернется водное музыкально-световое шоу, которое ранее никогда не проводилось в Приморье. Участником этой части программы станет парусник «Паллада».

Завершится мероприятие грандиозным фейерверком в 22.30.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» пройдет в Приморье впервые по инициативе главы региона Андрея Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]