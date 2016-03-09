Жители сел Красноармейского района вынуждены ходить по рухнувшему мосту за продуктами

Обещанная лодочная переправа на месте рухнувшего моста через реку Маревка в Красноармейском районе так и не появилась. Местные жители сообщают, что пока вынуждены перебираться на другую сторону по остаткам моста пешком, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. По объездной дороге, на которую ссылались в районной администрации как на запасной путь, тоже не выбраться – она разбита лесовозами.

Напомним, 25 июня ветхий деревянный мост через реку Маревка обрушился. Тогда же жителям сел Измайлиха, Метеоритный и Лимонники, оказавшимся отрезанными от районного цента – Новопокровки, в местной администрации сообщили, что есть объездной путь, хоть и длиннее. Однако жители уверяют, что эта дорога не пригодна для эксплуатации – по ней не проехать. На время проведения торгов, проектирования и строительства нового моста жители сел фактически остаются без возможности выбраться в ближайший город – Дальнереченск.

Глава района Наталья Пантелеева после обрушения моста заверила, что в качестве временной меры будет организована лодочная переправа, чтобы обеспечить людям возможность добираться до райцентра и обратно наиболее коротким путем.

Но лодки на реке так и не появились. Чтобы добраться в центр за продуктами, жители вынуждены перебираться по рухнувшему мосту пешком. Транспорта, который, по словам администрации, будет ждать на другом берегу и увозить всех в город, тоже нет. «По объездной дороге легковая машина не пройдет. Частники-таксисты тоже отказываются там ехать. Такси подъезжает с другой стороны рухнувшего моста, поездка до города стоит 3500 рублей», – сообщает жительница села Измайлиха.

Напомним, в пресс-службе краевой администрации ранее сообщали, что для решения проблемы на место обрушения моста были отправлены представители районной администрации, специалисты Примавтодора и территориального отделения ГУ МЧС России по Приморскому краю. Они должны провести обследование и представить решения, которые позволят восстановить движение через реку на время, пока не будет построен новый мост.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]