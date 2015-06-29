День города во Владивостоке будут праздновать четыре дня

В понедельник, 2 июля, Владивосток отметит 158 лет со дня основания. Праздничные мероприятия в столице Приморья будут проходить в течение четырех дней — с 29 июня по 2 июля.

Основные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в субботу, 30 июня. Так, сразу после театрализованного шествия (около 13:00) на центральной площади начнется дневная концертная программа, работа локальных площадок, а также уникальное, всемирно известное шоу «Танцующие экскаваторы JCB». На территории парка «Минный городок» пройдет фестиваль красок, на набережной Спортивной гавани — благотворительный фестиваль «Добрый Владик», а в Театральном сквере — концерт авторской песни.

В течение дня для гостей праздника будут работать около 20 локальных тематических площадок: «Детский автодром», «Шоу рыцарей», «Гигантские пазлы», экспозиция с выставочными машинами, мастер-классы для детей и многое другое. Кроме того, на площади выступят международные коллективы: ансамбль TOOKAI (Япония) и танцевальный коллектив города Пусан (Южная Корея). Также в программе будут представлены выступления эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, творческого проекта Pacific Stars, группы «Кэтчерс грув», лучших творческих коллективов и исполнителей Владивостока.

Вечером состоятся выступления вокально-инструментальной команды Music Vox, групп Wasabi (Владивосток) и «#МОЁ ДЕЛО» (Хабаровск), трио «Мистикс», музыкального проекта Andras, а глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравит жителей краевой столицы с праздником. Хедлайнером станет группа «Моя Мишель» (Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка.

Программа мероприятий «Владивосток-158» 29 июня:

с 12:00 до 13:00 — торжественные возложения цветов и венков к памятникам Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Семенову и стеле «Владивосток – город воинской славы»;

с 16:30 до 18:00 — на площадке возле торгового центра «Сотка» (пр-т 100-летия Владивостока, 40) состоится молодежный фестиваль хип-хоп-культуры Sound seaside (танцевальные баттлы и хип-хоп-исполнители);

с 21:00 до 23:00 — на набережной Спортивной гавани будет организована праздничная программа «Фестиваль водных фонариков».

30 июня:

с 11:00 до 13:00 — праздничное шествие трудовых коллективов города по улице Светланской;

с 13:00 до 14:00 — церемония возложения гирлянды к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ»;

с 13:00 до 17:00 – дневная праздничная программа, работа локальных площадок на центральной площади и «Шоу танцующих экскаваторов»;

с 13:00 до 18:00 — на территории парка «Минный городок» (Луговая, 34) пройдет праздничное мероприятие «Фестиваль красок»;

с 13:00 до 18:00 — на Спортивной набережной состоится благотворительный фестиваль «Добрый Владик»;

с 13:00 до 17:00 — в Театральном сквере состоится концерт авторской песни;

с 14:00 до 18:00 — на площадке возле торгового центра «Черемушки» (Черемуховая, 15) состоится молодежный фестиваль хип-хоп-культуры Sound seaside (танцевальные баттлы и хип-хоп-исполнители);

с 19:00 до 22:30 — вечерняя праздничная программа на центральной площади Владивостока с выступлением музыкальных групп, хедлайнера мероприятия «Моя Мишель», творческим сюрпризом от главы города Владивостока В. В. Веркеенко, «Шоу танцующих эскаваторов» и файер-шоу.

с 21:00 до 23:00 — на Спортивной набережной будет организована праздничная программа «Фестиваль водных фонариков».

1 июля:

с 11:00 — в кинотеатре «Океан» (зал «Меридиан», Набережная, 3) состоится презентация каталога «Посмотри на Владивосток – 2017», в состав которого вошли работы, которые будут представлены на выставке в залах «Артэтажа»;

в 13:00 — открытие городской фотовыставки «Посмотри на Владивосток – 2017» в выставочных залах «Артэтажа» (МБУК «Дом культуры "Традиции и современность"», Океанский пр-т, 9);

с 13:00 до 18:00 — на территории парка «Минный городок» состоится «Фестиваль красок».

с 09:00 до 22:00 — на Спортивной набережной пройдет «Фестиваль светошариков».

2 июля:

с 10:30 до 12:00 — в парке «Солнышко» на Бородинской, 15-б состоится праздничная программа «Владивосток зажигает огни»;

с 12:00 до 13:00 — в Чеховском сквере (Набережная, 10) пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию скульптурной композиции А. П. Чехову;

с 14:00 до 17:00 — традиционная торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого. Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории.

Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия проходят в эти дня в школах, библиотеках и школах искусств города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]