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Во Владивостоке ограничат движение транспорта на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева

Во Владивостоке ограничат движение транспорта на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева

Дорогу на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева во Владивостоке перекроют с 6 по 9 июля из-за строительства водопроводной камеры на проезжей части.

Согласно постановлению администрации города, движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 00.00 6 июля до 06.00 9 июля на следующих участках:

– по улице 1-й Морской в районе перекрестка с улицей Арсеньева;

– по улице Арсеньева в районе перекрестка с улицей 1-й Морской.

Объезд будет осуществляться по улице 1-й Морской.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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