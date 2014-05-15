Во Владивостоке ограничат движение транспорта на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева

Дорогу на перекрестке 1-й Морской и Арсеньева во Владивостоке перекроют с 6 по 9 июля из-за строительства водопроводной камеры на проезжей части.

Согласно постановлению администрации города, движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 00.00 6 июля до 06.00 9 июля на следующих участках:

– по улице 1-й Морской в районе перекрестка с улицей Арсеньева;

– по улице Арсеньева в районе перекрестка с улицей 1-й Морской.

Объезд будет осуществляться по улице 1-й Морской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]