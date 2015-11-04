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Незаконной охотой на амурского тигра занимаются межнациональные преступные группировки

Незаконной охотой на амурского тигра занимаются межнациональные преступные группировки

Браконьерство в отношении амурского тигра в последние годы перешло из бытового в промышленное, заявил генеральный директор АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" Сергей Арамилев.

По его словам, сейчас браконьерством в основном занимаются профессиональные, межнациональные преступные группировки. За это преступление задерживаются, в том числе, достаточно уважаемые и известные люди, политики и бизнесмены.

Причем рынок потребителей дериватов амурского тигра с каждым годом растет. Если раньше части тела животного мог позволить себе купить только очень богатый человек, то сейчас приобрести дериват может практически любой гражданин даже со средним достатком.

Ежегодно увеличивается количество уголовных дел, связанных с перевозкой дериватов. В 2009 году был приговорен только один человек, у которого обнаружили и изъяли части тела редкой кошки, в 2017 году было уже 9 приговоров и еще 23 уголовных дела заведено.

Зоозащитникам удалось приравнять части тела тигра к наркотическим веществам. То есть, нахождение в кармане дериватов амурского тигра при пересечении международной границы обеспечивает правонарушителю срок лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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