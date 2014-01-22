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На дополнительную реставрацию особняка Иоганна Лангелитье во Владивостоке готовы выделить 2,8 млн. руб.

На дополнительную реставрацию особняка Иоганна Лангелитье во Владивостоке готовы выделить 2,8 млн. руб.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» ищет подрядчика для проведения дополнительных ремонтно-реставрационных работ в историческом сооружении на Пологой, 67, известном как особняк Иоганна Лангелитье. Информация о конкурсе с ограниченным участием размещена на портале госзакупок. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, организации, которые будут претендовать на проведение новых работ в историческом здании, должны иметь лицензии от Министерства культуры.

В техзадании указано, что в здании-памятнике необходимо провести отделку камина, установить деревянные подоконные доски, каркасные перегородки в санузлах, обустроить напольные покрытия, индивидуальную облицовку борозд системы отопления, восстановить потолочный карниз, розетки и провести гидрофобизацию кирпичной кладки. Реставрационные работы нужно завершить к 15 октября.

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» готово потратить дополнительные средства на новые работы. Начальная стоимость контракта – 2 818 872,19 рубля.

Отметим, в настоящее время уже завершены основные мероприятия первой очереди реставрации. Полным ходом идет вторая, которая включает в себя благоустройство территории. Рабочие компании «Дальстройбизнес II» должны обустроить водосбросные и водоотводящие элементы, установить скамейки, урны, металлическое ограждение, фонари и калитки. Также запланированы прокладка бортовых камней и обустройство лестничных сходов. Полностью сдать объект подрядчик должен до 1 декабря этого года.

Для справки:

Особняк купца первой гильдии Иоганна Лангелитье был построен в 1896 году. Он находится в федеральной собственности. Под госохрану сооружение было принято по решению Приморского крайисполкома в 1983 году. Однако, несмотря на это, через пять лет здание собирались снести по решению Владивостокского городского совета народных депутатов, из-за чего жильцы дома попали под расселение. Позднее решение сносить особняк было отменено Приморским крайисполкомом, однако жителей продолжали расселять, этот процесс затянулся до 1990-го.

В 1989-м городские власти планировали отдать особняк под музей частных коллекций. Здание собирались отреставрировать и передать на баланс Приморского государственного музея имени В. К. Арсеньева, однако сделано этого не было, в конечном итоге особняк достался Приморскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Также часть помещений до 2015 года находилась в распоряжении Следственного комитета.

В 2015-м приказом Министерства культуры РФ объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия как памятник регионального значения.

В 2015 году объект культурного наследия регионального значения «Жилой особняк И. Лангелитье» передан в оперативное управление ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», которое является заказчиком проводимых ремонтно-реставрационных работ на объекте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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