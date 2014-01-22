На дополнительную реставрацию особняка Иоганна Лангелитье во Владивостоке готовы выделить 2,8 млн. руб.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» ищет подрядчика для проведения дополнительных ремонтно-реставрационных работ в историческом сооружении на Пологой, 67, известном как особняк Иоганна Лангелитье. Информация о конкурсе с ограниченным участием размещена на портале госзакупок. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, организации, которые будут претендовать на проведение новых работ в историческом здании, должны иметь лицензии от Министерства культуры.

В техзадании указано, что в здании-памятнике необходимо провести отделку камина, установить деревянные подоконные доски, каркасные перегородки в санузлах, обустроить напольные покрытия, индивидуальную облицовку борозд системы отопления, восстановить потолочный карниз, розетки и провести гидрофобизацию кирпичной кладки. Реставрационные работы нужно завершить к 15 октября.

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» готово потратить дополнительные средства на новые работы. Начальная стоимость контракта – 2 818 872,19 рубля.

Отметим, в настоящее время уже завершены основные мероприятия первой очереди реставрации. Полным ходом идет вторая, которая включает в себя благоустройство территории. Рабочие компании «Дальстройбизнес II» должны обустроить водосбросные и водоотводящие элементы, установить скамейки, урны, металлическое ограждение, фонари и калитки. Также запланированы прокладка бортовых камней и обустройство лестничных сходов. Полностью сдать объект подрядчик должен до 1 декабря этого года.

Для справки:

Особняк купца первой гильдии Иоганна Лангелитье был построен в 1896 году. Он находится в федеральной собственности. Под госохрану сооружение было принято по решению Приморского крайисполкома в 1983 году. Однако, несмотря на это, через пять лет здание собирались снести по решению Владивостокского городского совета народных депутатов, из-за чего жильцы дома попали под расселение. Позднее решение сносить особняк было отменено Приморским крайисполкомом, однако жителей продолжали расселять, этот процесс затянулся до 1990-го.

В 1989-м городские власти планировали отдать особняк под музей частных коллекций. Здание собирались отреставрировать и передать на баланс Приморского государственного музея имени В. К. Арсеньева, однако сделано этого не было, в конечном итоге особняк достался Приморскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Также часть помещений до 2015 года находилась в распоряжении Следственного комитета.

В 2015-м приказом Министерства культуры РФ объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия как памятник регионального значения.

В 2015 году объект культурного наследия регионального значения «Жилой особняк И. Лангелитье» передан в оперативное управление ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», которое является заказчиком проводимых ремонтно-реставрационных работ на объекте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]