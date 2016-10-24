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На юге края ремонтируют популярные у приморцев трассы

На юге края ремонтируют популярные у приморцев трассы

В Приморье продолжают ремонт находкинской и партизанской трасс.

Как сообщили в администрации края, на трассе Шкотово–Партизанск идет асфальтирование в районе перевала Серебряный.

Также продолжается ремонт трассы Артем–Находка – на 103-м километре идет выборка пучин, затем начнется асфальтирование.

Ранее интенсивный ямочный ремонт прошел на находкинской трассе в районе Большого Камня. В рамках летнего содержания дорог рабочие также проводят такие мероприятия, как очистка кюветов, обрезка кустов, покраска автобусных павильонов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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