На юге края ремонтируют популярные у приморцев трассы

В Приморье продолжают ремонт находкинской и партизанской трасс.

Как сообщили в администрации края, на трассе Шкотово–Партизанск идет асфальтирование в районе перевала Серебряный.

Также продолжается ремонт трассы Артем–Находка – на 103-м километре идет выборка пучин, затем начнется асфальтирование.

Ранее интенсивный ямочный ремонт прошел на находкинской трассе в районе Большого Камня. В рамках летнего содержания дорог рабочие также проводят такие мероприятия, как очистка кюветов, обрезка кустов, покраска автобусных павильонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]