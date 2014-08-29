Почти 600 миллионов молоди гребешка высадили на «морских огородах» Приморья

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Моряк-Рыболов» высадил почти 600 миллионов молоди гребешка.

Как сообщили в администрации края, создание предприятия в поселке Моряк-Рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг. Сейчас на рыбоводных участках растет почти 600 миллионов молоди гребешка. Первая продукция появится не только в Приморье, но и других регионах страны.

«Моряк-Рыболов» ведет постоянный набор сотрудников, в настоящее время здесь трудоустроено почти 80 человек. Компания также активно участвует в социальной жизни поселка.

Через два года планируется начать строительство жилья для сотрудников предприятия, пока они размещены в общежитии.

В будущем в поселке Моряк-Рыболов планируется размещение цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем инвестиций составит почти 690 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]