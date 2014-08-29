Почти 600 миллионов молоди гребешка высадили на «морских огородах» Приморья
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Моряк-Рыболов» высадил почти 600 миллионов молоди гребешка.
Как сообщили в администрации края, создание предприятия в поселке Моряк-Рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг. Сейчас на рыбоводных участках растет почти 600 миллионов молоди гребешка. Первая продукция появится не только в Приморье, но и других регионах страны.
«Моряк-Рыболов» ведет постоянный набор сотрудников, в настоящее время здесь трудоустроено почти 80 человек. Компания также активно участвует в социальной жизни поселка.
Через два года планируется начать строительство жилья для сотрудников предприятия, пока они размещены в общежитии.
В будущем в поселке Моряк-Рыболов планируется размещение цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем инвестиций составит почти 690 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.05.2018 Китайцы поставили в Приморье первую партию молоди гребешка для разведения
-
23.10.2017 Более 4,5 млн молоди морских ежей высадили на рыбоводных участках Приморья
-
02.02.2017 Урожай гребешка и трепанга увеличили на «морских огородах» Приморья
-
14.09.2016 Почти 3 тысячи тонн гребешка выращено на «морских огородах» Приморья
-
15.06.2016 Более 8 миллионов молоди гребешка и трепанга пополнили «морские огороды» Приморья
-
29.08.2014 Предприятия по выращиванию гидробионтов в Приморье не оставят без внимания
Добавить комментарий