Ушел из жизни ветеран краевого УМВД России Владимир Садов

Коллектив УМВД России по Приморскому краю глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Садова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 27 июня, на 60 году жизни, скончался ветеран УМВД России по Приморскому краю, майор внутренней службы в отставке Владимир Михайлович Садов.

Владимир Михайлович после срочной службы в Вооруженных Силах, в январе 1998 года, поступил на службу в органы внутренних дел в должности редактора редакции многотиражной газеты для осужденных при УИН УВД Приморского края.

Владимир Садов стоял у истоков создания пресс-службы УМВД России по Приморскому краю. За годы безупречной службы им подготовлено большое количество телевизионных сюжетов и фоторепортажей о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Неоднократно становился лауреатом творческих конкурсов.

Владимир Садов выезжал в служебную командировку, работая во временном пресс-центре объединенной группировки войск МВД России в Северо-Кавказском регионе.

Заслуги майора внутренней службы Владимира Михайловича отмечены многочисленными ведомственными и общественными наградами.

В апреле 2014 года Владимир Михайлович вышел в отставку.

Руководство, Краевой Совет ветеранов и личный состав органов и подразделений внутренних дел Приморского края глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Садова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]