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"Вести: Приморье": Краеведы Находки собирают экспонаты для будущего музея

В Находке местные краеведы отправляются в экспедицию по деревням и селам, чтобы собрать экспонаты для нового музея. Он будет посвящен жизни переселенцев 19 века. На специально отведенной территории уже началось строительство исторического парка. На какие средства реализуют проект и когда его откроют для посетителей — об этом смотрите в нашем сюжете в итоговом выпуске «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" сегодня, 28 июня, в 21.44.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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