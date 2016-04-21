"Вести: Приморье": Краеведы Находки собирают экспонаты для будущего музея

В Находке местные краеведы отправляются в экспедицию по деревням и селам, чтобы собрать экспонаты для нового музея. Он будет посвящен жизни переселенцев 19 века. На специально отведенной территории уже началось строительство исторического парка. На какие средства реализуют проект и когда его откроют для посетителей — об этом смотрите в нашем сюжете в итоговом выпуске «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" сегодня, 28 июня, в 21.44.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]