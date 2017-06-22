Анонс на 29 июня

29 июня в 12.00 – Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) – торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной 52-летию со дня образования галереи.

29 июня в 16.00 – Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) – лекция «Живая античность. Античное искусство в пространстве современной культуры».

29 июня в 17.00 – Церковь Святого Павла (Пушкинская, 14) – органные концерты.

29 июня в 19.00 – библиотека «Бук» во Владивостоке (Светланская, 55) – лекция главного редактора научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» о научно-популярной журналистике.

29 июня в 21.00 – набережная Спортивной гавани – фестиваль водных фонариков.

29 июня - г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана) - Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес». Начало в 18.00-19.00.



29-30 июня - г. Владивосток, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) - Юношеский турнир по кикбоксингу памяти М.И. Лемеша. Начало в 11.00. Подробнее

29-30 июня - г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Первый этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым автогонкам. Начало в 10.00.

29-30 июня - г. Большой Камень, бухта Вальтон (городской пляж) - Открытый Кубок Приморского края по мотокроссу.

29 июня-1 июля - г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Чемпионат г. Владивостока по парусному спорту.

29 июня – День партизан и подпольщиков в России.

29 июня – День кораблестроителя в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]