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Водовод и канализацию ТОР «Надеждинская» введут в эксплуатацию осенью

Водовод и канализацию ТОР «Надеждинская» введут в эксплуатацию осенью

Фото: Администрация Приморского края

Готовность водопроводных и канализационных сетей на территории опережающего развития «Надеждинская» составляет почти 90%.

Как сообщили в администрации края, в настоящее время на объекте Приморский водоканал ведет прокладку водовода и канализации в соответствии с утвержденными сроками.

«Водовод и канализация ТОР “Надеждинская” будут построены и введены в эксплуатацию до конца ноября этого года. Сейчас готовность канализационных сетей составляет 80 %, водовода – 90%», – об этом заявил директор департамента инфраструктурного обеспечения ТОР Корпорации развития Дальнего Востока Павел Строителев, добавив, что следующим этапом начнется строительство станции водоподготовки.

Также идет строительство линии электропередач протяженностью около 30 километров – уже смонтированы два трансформатора.

Сегодня все резиденты ТОР подключены по временной схеме.

Кроме этого, ведется подготовка к строительству трех объектов газоснабжения, которые должны ввести в строй к маю 2019 года. Уже готова экспертиза, есть график работ, определен подрядчик, идет закупка материалов.

В 2018 году завершатся работы по прокладке внутриплощадных дорог на месте будущих предприятий «Надеждинской». Всего в этом году согласно планам-графикам планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию восьми объектов в полном объеме и завершение первой очереди по одному объекту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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