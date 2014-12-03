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Танцевальный марафон для пожилых стартовал в Приморье. Видеорепортаж Оксаны Данилюк

Танцевальный марафон для пожилых стартовал в Приморье. Во Владивостоке «Летние вечера в парке» проходят уже второй год — на площадке у Дома молодежи. Причем среди участников — немало тех, кто годится танцорам во внуки.

Как по заказу, к вечеру выглянуло солнце. Около Дома молодежи собрались те, кто хочет оставаться молодым как можно дольше. И вот уже самые смелые закружились в вальсе.

Танцевальные вечера в парке на Второй Речке становятся традицией.

Валентина Безрядина: «В том году ходили на эти вечеринки,и в этом году опять пришли потанцевать, нам нравится».

Нина Павловская: «Повстречаться, пообщаться, повеселиться и от одиночества избавиться!»

Чтобы веселье пошло только на пользу, танцы начинаются с зарядки. Размяться под музыку бабушкам и дедушкам помогают молодые волонтеры. Для тех, кому не хватит кавалеров — пригласили курсантов морской академии.

Лилия Лаврентьева, директор департамента труда и социального развития Приморского края: «То есть мы работаем с людьми, которые интересуются жизнью, которые хотят себя чем-то занять. Мы обучаем их чему-то интересному, той же компьютерной грамотности, и проводим такие мероприятия в том числе».

Летние вечера в парке будут идти по всему Приморью - в погожие дни до самого сентября. Будут играть оркестры, выступать музыкальные и вокальные коллективы. Кстати, в музыкальном сопровождении - не только ретро, но и современные мелодии.

Иван Панасюк, председатель Совета ветеранов Первореченского района: «Главное, ребята, сердцем не стареть! Все, что задумано, до конца допеть. Будем петь песни нашей молодости, танцевать наши танцы!»

Во Владивостоке каждую среду в Парке Победы — свидание с молодостью, под аккомпанемент любимых песен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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