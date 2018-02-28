«Алые паруса» по-приморски! Праздник для выпускников общеобразовательных школ «Крылья Востока» впервые пройдет во Владивостоке. Как идет подготовка?

Мощные прожекторы и оглушающие колонки сейчас скрыты от посторонних глаз. Но уже в эту субботу, 30 июня, вся дорогостоящая аппаратура, которую везли из Москвы, будет обеспечивать незабываемый праздник для приморских выпускников. Масштабы фестиваля удивляют даже самих организаторов.

Иткис Антонина, продюсер студии «Сила света»: «Все теперь мерится не комнатами помещениями. А бухтой, которая протяженностью километр. У нас от объекта до объекта - 500 метров, 700 метров. Мост длиной километр. 96 вантов. У каждого нужно поставить световой прибор. С такими масштабами мало в России, кто работал».

В световом шоу будут задействованы как Золотой мост, так и плавучий док «Дальзавода», который уже закрасили, чтобы привычные надписи не мешали проецированию картинки.

Сергей Матлин, руководитель Центра содействия развитию молодежи, организатор фестиваля «Крылья Востока»: «Он подготовлен, чтобы на нем пошло изображение 3D-шоу. Это такой просто говоря фильм небольшой. И парусник «Паллада» с завтрашнего дня начнет репетировать. И он станет одним из главных объектов».

«Паллада» войдет в бухту в самый разгар шоу. Кто-то скажет, что подобное делают и в Санкт-Петербурге на празднике «Алые паруса». Но вот только шведскому бригу «Три короны» не тягаться с нашим парусником-гигантом.

Необходимо провести фестиваль не только красочно, но и без каких-либо происшествий. Безопасность во время праздника — задача номер один для властей.

Дмитрий Братыненко, вице-губернатор Приморского края: «Сегодня посмотрели подготовку, идет полным ходом, я оцениваю на 95%. Готовы — сценарий, связь. Провели совещание по безопасности, все структуры доложили о готовности».

На фестиваль приглашены около 11 тысяч человек. Это выпускники и их родители. Именно для них организуется концерт, который начнется в 19.00. Но вот самую яркую и красивую часть фестиваля, смогут увидеть все горожане. Световое шоу стартует в 22.00. Посмотреть его можно как непосредственно на набережной Цесаревича, так и с нескольких городских видовых. Ну, а для тех, кто не сможет увидеть шоу вживую, на телеканале «Восток-24» будет организована прямая трансляция.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]