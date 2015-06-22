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Дожди, грозы, туман ожидаются в Приморье

Дожди, грозы, туман ожидаются в Приморье

Завтра в Приморье сохранится неустойчивая погода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В облачности появятся разрывы и температура воздуха повысится.

Во Владивостоке завтра будет облачно, днем с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, туман. Ночная температура существенно не изменится, +13...+15 °С. Дневная повысится на 1-3 градуса, +19...+21 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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