Дожди, грозы, туман ожидаются в Приморье
Завтра в Приморье сохранится неустойчивая погода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В облачности появятся разрывы и температура воздуха повысится.
Во Владивостоке завтра будет облачно, днем с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, туман. Ночная температура существенно не изменится, +13...+15 °С. Дневная повысится на 1-3 градуса, +19...+21 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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