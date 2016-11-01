Резкое ухудшение погоды ожидается в Приморье на следующей неделе

После жарких и спокойных выходных в начале следующей недели погода в Приморье может ухудшиться. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", над Японским морем вблизи побережья Приморского края создадутся условия для обострения фронтальных разделов, которые могут вызвать интенсивные дожди в южной половине края.

Завтра в Приморье сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В облачности появятся разрывы и температура воздуха повысится.

Во Владивостоке завтра будет облачно, днем с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, туман. Ночная температура существенно не изменится, +13...+15 °С. Дневная повысится на 1-3 градуса, +19...+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]