В Находке будет построена музей-усадьба переселенцев середины 19-го века. Молодёжная краеведческая общественная организация «Клио», получившая поддержку Фонда президентских грантов, реализует проект «Переселенцы».

Сейчас на площадке исторического парка «Пограничная площадь» идёт реконструкция объектов усадьбы переселенцев 19 века. Здесь появится крестьянская изба с мастерской, баней, птичником и другими хозяйственными постройками. Для сбора дополнительных экспонатов организаторы планируют отправиться в экспедицию по деревням и посёлкам близлежащих районов. В этом помогают власти городского округа.

Василий Анохин, руководитель общественной организации «Клио» г. Находка: «Администрация идёт навстречу, в меру их возможности, конечно. Они помогают где-то с материалами, с домами, опять же территория, охрана, электроснабжение. Это всё город, это городская территория. Мы с Домом детского туризма всё это делаем. Информационная поддержка. Они постоянно и нас приглашают на какие-то мероприятия».

На этот момент уже собрана большая коллекция предметов быта того времени. Получилась полноценная выставка. Прямо на месте стройки проводят экскурсии. У жителей Находки есть возможность самим познакомится с историей заселения территории портового города.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Мы находим жернова, какие-то остатки жилищ. Люди жили не так вот, деревнями, компактно. Были хутора, в одном месте семья жила, в другом месте семья. И вот таких семей, в частности на территории Находки, в Восточном порту, близлежащих территориях было достаточно много. Это всем интересно».

Проект «Переселенцы» реализуется на средства фонда президентских грантов. Его главная цель — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также сформировать интерес к истории освоения родного края, деревенскому быту и жизни переселенцев середины 19 века. Между тем, строительство проекта идет полным ходом — запустить его планируют уже ко дню рождения Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]